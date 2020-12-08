З'явилися подробиці чергового успіху Меган Маркл

Про це пише британське видання Express.

Справа в тому, що екс-герцогиню Меган Маркл визнали найвпливовішою королівською особою з питань макіяжу.

Таким питанням, Меган Маркл в черговий раз вдалося заткнути за пояс свою суперницю Кейт Міддлтон. Цікаво, що навіть втеча з палацу і переїзд в США істотно не вплинули на популярність герцогині Сассекської.

Рейтинг найвпливовіших знаменитостей був складений компанією Lookfantastic, яка займається розповсюдженням косметики. Одне з топ місць отримала саме Меган Маркл, а в пошуковику про її макіяж запитували майже 11 тисяч разів.

Що стосується Кейт Міддлтон, то цього разу вона залишилася позаду Меган Маркл, оскільки запити, пов'язані з нею, з'являлися в гуглі лише 9 тисяч разів.

Раніше ми розповідали, як Меган Маркл обійшла Кейт Міддлтон при королівському дворі.

З'ясувалося, що герцогиня Кембриджська вже 9 років чекає почесного запрошення, яке її невістка, Меган Маркл, отримала через два тижні після весілля з принцом Гаррі.

Нагадавши, Принц Вільям вразив реакцією на поведінку Меган Маркл

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