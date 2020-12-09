Телеведуча з "Орла і решки" та блогерка Настя Івлєєва все ніяк не вгамується з експериментами зі своєю зовнішністю

Як передає Politeka.net, 29-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому продемонструвала у всій красі довгу копицю волосся (до цього у блондинки Насті була коротка стрижка).

Дівчина начесала наперед "гордість", натягнувши в'язану шапочку з кумедним декором. Івлєєва подивилася в камеру спідлоба, як би чекаючи, як відреагує публіка на її метаморфози.

"довге and розпущене волосся взагалі скільки разів на день розчісується?!",- почала благати про допомогу блогерка, яка, мабуть, вже встигла замучитися з новою зачіскою.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, гадаючи, чи Настя наростила копицю або це все ж перука:

"Тобі дуже йдуть довгі😻 не планувала відростити волосся?🥺" - "по-моєму вона їх наростила" - "Настя недавно сказала, що тепер відрощує волосся)"

"Або мільйон разів, або доводиться миритися і жити з колтунами😂"

"Це перука?"- "звичайно, у неї ж свої короткі, і наростила б вона їх навряд чи б" - "думаю все таки вона наростила, а там подивимося😉"

"І так і так добре 👌🔥"

"Як же тобі так личить👍 😍 "

"Вай красуня😍"

"Ви там що, всі в одному магазині перук закуповуєтеся) як візьмуться одне й теж всі робити 😑"

"Стільки ж разів, скільки ти не можеш визначитися блонд або темненька 😂"

"Йде тобі, жіночна"

"Мільярд + - млн. Довге волосся це жопа"

До цього Івлєєва здивувала фанатів, з'явившись на фото в Instagram з довгим темним волоссям.

На кадрах дівчина позувала в теплій куртці строкатого забарвлення, чорній в'язаній шапочці і високих черевиках на шнурівці.

"Крутяк з таким кольором і довжиною / масою волосся"; " не стрималася... і стала готкою " - "чорна перука не показник що гот😆"; "тобі дуже йде з темним волоссям😼 😍"; "а що, Дуа Липа перефарбувалася?"; "Обожнюю темненьких ❤️😍 😍", - писали їй в коментарях.

Нагадаємо, що Настя Івлєєва здивувала" збожеволілим "обличчям, несподіване відео:" трохи кави не вдавилася...".

Також Politeka писала, що Настя Івлєєва показала, як виглядала до популярності: в купальнику, з вим'ям корови і прищами.