Російський боксер Артур Бетербієв порахував незаслуженою поразку від українського Олександра Усика



Їх поєдинок на Олімпійських іграх-2012, які пройшли в Лондоні, закінчився перемогою українського спортсмена, передає isport.ua.

"Це була нова вагова категорія для мене. Я ж тоді перейшов в 91 кг, а важив при цьому всього 84 кг, тобто у мене недовес був. А він вже тоді у важкій вазі ганяв. Усик-хороший боксер, але я не згоден з результатом нашого бою", - заявив росіянин.

За його словами, судді поєдинку помилилися в підрахунку балів.

"Я не згоден з тим суддівським рішенням, навіть не знаю, як вони там вважали. Ми і до Олімпіади зустрічалися - на чемпіонаті світу 2011 року. А ще раніше я переміг його в 81 кг під час матчевої зустрічі в Калінінграді", - пояснив Бетербієв.

Варто відзначити, що боксували вона спочатку на чемпіонаті світу-2011, а потім Олімпійських ігор-2012. Усик двічі перемагав Бетербієва, і обидва рази з однаковим рахунком 17: 13.

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З такою думкою не погодився Іван Редкач. За його словами, за кого вболівати - це справа кожного, і в цьому немає нічого поганого.

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