Погода в Україні 10 грудня уб'є змінами й температурними гойдалками, здивовані навіть синоптики
Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.
Так, на Західній Україні сьогодні будуть сильні дощі з мокрим снігом. Грудень тут "обрадує" громадян 1-7 градусами тепла вдень, які вночі опустяться до +1-3 градусів.
Трохи прохолодніше сьогодні очікується на півночі України-від +1 до -1 градуса за Цельсієм. Дощі зі снігом пройдуть у Київський та Житомирській областях. У Чернігові та Сумах синоптики прогнозують хмарність. Після заходу сонця очікується різке похолодання: від -3 до -9 зі знаком «мінус».
Жителів Києва і передмістя сьогодні випробують мокрим снігом з дощем. На вулиці буде від -1 до + 1 градуса за Цельсієм. А ось після заходу сонця буде близько-5-7 морозу.
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Центральну Україну сьогодні чекають локальні дощі з мокрим снігом, які» обійдуть стороною " Дніпропетровську і Запорізьку області. Стовпчик термометра покаже від -1 до + 5 тепла. Ближче до вечора похолодає до-1-6 зі знаком «мінус».
Прибережні райони сьогодні заллє мінімально, а Херсон і зовсім «відбудеться» хмарами. Синоптики прогнозують від 3 до 9 градусів тепла вдень, а вночі близько -2+3 за Цельсієм.
На сході України сьогодні очікується сонце і близько 0-2 градусів морозу вдень. Увечері похолодає до-5-9 зі знаком»мінус".
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