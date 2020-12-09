Популярна російська телеведуча Настя Ивлеева з проекту "Орел і Решка" спокусила фігурою, примірявши Екстра-міні
Як розповідає Politeka, відповідною фотографією знаменитість вирішила поділитися у себе в Instagram.
"Баунті", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Івлєєва позує в рожевій кофті й міні-спідниці. Красуня вирішила ефектно присівши та засвітивши на камеру тату на нозі.
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"Ох, цей погляд, прямо в душу дивишся!", "така фігура, Настя, я балдію«,» красуня«,» дивлячись на цю фотку згадується решка, року так 2017-2018«,» ось це гармата«,» цукерка«,» ну ікона, чесне слово", - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що зірка "Орла і Решки", відома телеведуча Настя Івлєєва засумувала і зважилася на відчайдушний крок
Красуня опублікувала фото, зроблене в машині. Івлєєва була в чорній перуці. Останні кілька днів вона ходить з довгим чорним волоссям. Зверху перуку було зафіксовано модною шапкою. Дівчина підперла голову рукою і задумалася.
"Думаю не пити до нг», - підписала фото зірка.
У коментарях над Настею стали сміятися, так як таке рішення мало схоже на правду. Але знайшлися і ті, хто підтримав телеведучу, пообіцявши приєднатися до її виклику. Крім цього, знайшлися шанувальники, які стали відмовляти Настю від цього.
Нагадаємо, що Настя Івлєєва побешкетували з гарячою подружкою на вулиці: "які ж ви...".
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