Популярна російська телеведуча Настя Ивлеева з проекту "Орел і Решка" спокусила фігурою, примірявши Екстра-міні

Як розповідає Politeka, відповідною фотографією знаменитість вирішила поділитися у себе в Instagram.

"Баунті", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Івлєєва позує в рожевій кофті й міні-спідниці. Красуня вирішила ефектно присівши та засвітивши на камеру тату на нозі.

"Ох, цей погляд, прямо в душу дивишся!", "така фігура, Настя, я балдію«,» красуня«,» дивлячись на цю фотку згадується решка, року так 2017-2018«,» ось це гармата«,» цукерка«,» ну ікона, чесне слово", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що зірка "Орла і Решки", відома телеведуча Настя Івлєєва засумувала і зважилася на відчайдушний крок

Красуня опублікувала фото, зроблене в машині. Івлєєва була в чорній перуці. Останні кілька днів вона ходить з довгим чорним волоссям. Зверху перуку було зафіксовано модною шапкою. Дівчина підперла голову рукою і задумалася.

"Думаю не пити до нг», - підписала фото зірка.

У коментарях над Настею стали сміятися, так як таке рішення мало схоже на правду. Але знайшлися і ті, хто підтримав телеведучу, пообіцявши приєднатися до її виклику. Крім цього, знайшлися шанувальники, які стали відмовляти Настю від цього.

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