У Львові робот Da Vinci вперше прооперував людину в комунальній лікарні

50-річний чоловік поступив в міську лікарню швидкої допомоги з Бродів з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу і в критичному стані. Медики вирішили використовувати роботизовану систему, щоб врятувати йому життя.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер Львова Андрій Садовий.

Лікарі уточнили у Facebook, що частина шлунка через отвір в діафрагмі змістилася з черевної порожнини в грудну, викликаючи печію, болі при ковтанні і кровотечу. Умовний "клапан" між стравоходом і шлунком був відсутній.

Таким чином за допомогою цих сучасних спеціальних систем команда хірургів перемістила частину шлунка, заходила в грудну порожнину, зміщуючи її в черевну порожнину. При цьому вони сформували новий "клапан", без якого неможливо відновити правильну роботу органів і систем.

Відзначається, що операція тривала близько шести годин. Весь цей час хірург знаходився в декількох метрах від пацієнта.

За словами Садового, це стало великим проривом для хірургії Львова та України, оскільки раніше такі операції виконували тільки приватні лікарні.

"Це - фантастика! Все зроблено без всякого розрізу, тільки через проколи. У Львові оперує робот! Це наша нова реальність!" - підкреслив він.

Користувачі мережі не змогли стримати свого захоплення і писали під постами захоплені коментарі:

"Вся команда-молодці! Подальших успіхів і розвитку!", "Дай бог вам здоров'я і сил в роботі!", "Які ви молодці! Для мене це фантастика!) ", "До чого дійшов прогрес... до небачених чудес", "щира подяка за вашу працю".

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