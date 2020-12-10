МОЗ вводить нові обмеження за тиждень до повного локдауну

Як стало відомо Politeka.net, з 1 січня 2021 року набудуть чинності правила, що регулюють роботу українських шкіл. Подробиці головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів 10 грудня під час брифінгу.

Згідно з регламентом, учнів, які проживають в двох кілометрах від школи або далі зобов'язані доставляти до навчального закладу на спеціально виділеному транспорті. Всі працівники повинні проходити профілактичний медичний огляд - в іншому випадку їх не пустять працювати з дітьми. МОЗ також заборонив орендувати шкільні приміщення, крім як для освітніх цілей.

Віктор Ляшко підкреслив, що туалети повинні знаходитися тільки всередині навчальних закладів. Бездротовим Інтернетом можна буде користуватися тільки за умови, що Wi-Fi роутер знаходиться нависоті не менше двометрів, його також потрібно відключати в позанавчальний час. МОЗ дозволив школярам працювати за комп'ютерними моніторами з діагоналлю не менше 15 дюймів і за ноутбуками - не менше 14 дюймів, при цьому клавіатура і миша повинні бути окремими. Меблі для учнів будуть підбирати по зростанню, а також пересаджувати їх на нові ряди двічі на рік.

Головний санлікар додав, що зараз у багатьох дітей спостерігається зайва вага і низька фізична активність. У зв'язку з цим МОЗ переглянуло організацію харчування і вводить такі правила:

кейтеринг можливий лише при дотриманні заходів безпеки і наявності якісних продуктів;

контроль вмісту солі, жирів і цукру в їжі;

заборонено продавати закуски, ковбаси, сосиски, копчену рибу а також ряд інших товарів, вимога стосується і автоматів;

щоденне меню повинно включати овочі, фрукти, злаки, ягоди, молочні продукти;

дітям з діабетом в їдальнях зобов'язані готувати окремо.

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