Відома модель Емілі Ратаковскі, яка зараз вагітна первістком, показала себе в душі
Зірка цього разу позувала зовсім без одягу і білизни. Красуня однією рукою тримала телефон, а другою груди. Дівчина знімала себе на смартфон в дзеркало, яке було запітнілим від гарячого повітря в кімнаті. Емілі не соромилася показати виріс животик, а ніжку трохи загнула, щоб не показати найпікантніше. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Вискочив", - підписала фото Емілі.
Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:
Нова дружина Володимира Остапчука дала українкам урок у стилі Фреймут: "Ознака бідняків..."
Томна Дорофєєва ефектно зігнулася на камеру, позбавивши чоловіків спокою: «Чистий кайф»
Трагічно обірвалося життя відомої актриси, світ кіно зазнав величезної втрати: "Її будуть любити вічно"
"Максима вже немає": у лікарні Одеси пішов з життя підліток, якого лікували два тижні
"Життя", "так довго без чого цікавого", "Люблю твоє волосся", "Причина, по якій я посміхаюся", " та ж дівчина, така ж. Глютен найгірше", " ви полунична зірка, Емілі?", "Так коли ж ти розкажеш про нас світу?", "У мене нормальний живіт"," найкраща мама в світі", " Емілі публікує фото, які змусять вас переосмислити життя !!".
Ми писали, що відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі завоювала велику популярність, завдяки своїм талантам і зовнішності.
Так, в одній з фан-груп з'явилося фото, на якому модель позувала сидячи в кріслі. Красуня одягла чорний купальник з вирізом посередині. З великої "дірки" виставився немаленький бюст зірки.
Нагадаємо, роздягнена Ратаковскі показала свою красу після душу
А ще Politeka писала, що вагітна Емілі Ратаковскі показала свій новий розмір у вузенькому купальнику
Також Politeka повідомляла, що Ратаковскі побалувала пружними обсягами в майці з декольте, змусивши собою милуватися