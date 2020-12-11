Відома модель Емілі Ратаковскі, яка зараз вагітна первістком, показала себе в душі

Зірка цього разу позувала зовсім без одягу і білизни. Красуня однією рукою тримала телефон, а другою груди. Дівчина знімала себе на смартфон в дзеркало, яке було запітнілим від гарячого повітря в кімнаті. Емілі не соромилася показати виріс животик, а ніжку трохи загнула, щоб не показати найпікантніше. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вискочив", - підписала фото Емілі.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Життя", "так довго без чого цікавого", "Люблю твоє волосся", "Причина, по якій я посміхаюся", " та ж дівчина, така ж. Глютен найгірше", " ви полунична зірка, Емілі?", "Так коли ж ти розкажеш про нас світу?", "У мене нормальний живіт"," найкраща мама в світі", " Емілі публікує фото, які змусять вас переосмислити життя !!".

Ми писали, що відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі завоювала велику популярність, завдяки своїм талантам і зовнішності.

Так, в одній з фан-груп з'явилося фото, на якому модель позувала сидячи в кріслі. Красуня одягла чорний купальник з вирізом посередині. З великої "дірки" виставився немаленький бюст зірки.

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