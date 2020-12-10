Популярна російська актриса Христина Асмус збентежила фанатів словами про те, де ночує частіше, ніж вдома

Як розповідає Politeka, відповідний пост був зроблений у зірки в Instagram.

"У мене є друг. Який дуже часто мене виручає ☺️ особливо, коли у мене Активний знімально-гастрольний період. І цей друг.... Живу я за містом 🏡 і не завжди є можливість з літака або поїзда перед кадром заїжджати додому. Або коли у мене пізно закінчується спектакль і на сон перед зйомками залишається максимум години 4, то я залишаюся в....А скільки разів я там знімалася, не злічити", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Асмус позує, приспустивши шлейки від наряду і вальяжно розвалившись в кріслі.

"Найбільш театральний готель столиці знаходиться в історичному центрі Москви! І він неможливо затишний і стильний", - йдеться в тексті повідомлення.

Як повідомлялося до цього, актриса Христина Асмус викликала ажіотаж свіжими фото й одкровенням про дикі випробування, які перенесла

На одних кадрах героїня Асмус постала у весільній сукні родом з 90-х і з зареваним виглядом. Дівчина шмагала вино прям з пляшки, зображуючи якусь трагедію, що сталася у неї в житті.

Нагадавши, Христина Асмус показала маму, на яку таїть образу, одкровення зірки.

Як повідомляла Politeka, заревана Христина Асмус в трусах викликала хвилю співчуття