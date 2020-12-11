"Він був ніжним гігантом із золотим серцем"

Знаменитий актор, який зіграв у фільмах "Темний лицар" і "П'ятий елемент", пішов з життя 10 грудня

Афроамериканському акторові Тому Лістеру-молодшому було 62 роки. Його знайшли мертвим у власній квартирі. Ймовірно, смерть настала з природних причин, пише TMZ.

Близькі розповіли правоохоронцям, що актор перестав виходити на зв'язок ще з середи.

Поліцейські проникли в житло Лістера-молодшого і виявили його тіло.

Менеджер актора Сінді Коуан підтвердила інформацію.

"Ми пригнічені. Він був ніжним гігантом із золотим серцем " - наводить Variety її слова.

Кар'єра Тома Лістера почалася у вісімдесяті з рестлінга. Потім він став часто з'являтися в кінобойовиках.

У Тома Лістера було скляне око і велика статура, тому не дивно, що найчастіше йому доводилося зображати на екрані персонажів страхітливого плану. Найвідомішою роллю був Діібо, амбал-бандит з франшизи "П'ятниця".

Лістер знімався в "П'ятому елементі", "Темному лицарі", "Джекі Браун", "Уіверсальному солдаті", "Поліцейському з Беверлі Хіллс 2" та інших картинах.

Також у пілотній серії «Зоряний шлях: Ентерпрайз» Томмі грав Клаанга-першого клінгонца, який контактував з людьми. Лістера можна легко дізнатися в кліпах 50 Cent, Sublime, Ice Cube, Chamillionaire і Young Bleed.

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