Українська співачка Настя Каменських спокусила фігурою в одній білизні

Як розповідає Politeka, артистка любить покрасуватися формами на відвертих фото і часто радує подібним контентом користувачів Instagram.

Цього разу знімки Насті Камонських у чорній білизні опублікували на фан-сторінці.

На одному фото Каменських робить фото на повний зріст, стоячи прямо навпроти дзеркала. Артистка зняла з себе одяг і залишила її валятися на підлозі, поки робила фото. Позує Настя в білизні і кросівках. Також артистка не стала знімати прикраси. Пишне волосся вона залишила розпущеним.

Користувачі Мережі не змогли пройти повз такого кадру.

"Труси треба було на вуха натягнути","І навіщо вона це зробила?», «Шикарна баба», «Хороша чертовка!🌹 ", "Супер фігурка і приховати нічого», «апетитно», "солідні форми, відчувається міць", - коментують фото в мережі.

На іншому фото Каменських вирішила показати свої принади з іншого ракурсу. Артистка приспустила спортивні штани і блиснула сідницями в стрінгах, стоячи боком до дзеркала.

Ймовірно, співачка вирішила оцінити свої результати після преніровкі.

Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк: "дуже смачно...".

Як повідомляла Politeka, стильна Каменських "втекла" з дому і зачарувала зірку "Холостяка" розкутою позою: "ти народжувати взагалі збираєшся?".