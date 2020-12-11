Українська співачка Настя Каменських спокусила фігурою в одній білизні
Як розповідає Politeka, артистка любить покрасуватися формами на відвертих фото і часто радує подібним контентом користувачів Instagram.
Цього разу знімки Насті Камонських у чорній білизні опублікували на фан-сторінці.
На одному фото Каменських робить фото на повний зріст, стоячи прямо навпроти дзеркала. Артистка зняла з себе одяг і залишила її валятися на підлозі, поки робила фото. Позує Настя в білизні і кросівках. Також артистка не стала знімати прикраси. Пишне волосся вона залишила розпущеним.
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Користувачі Мережі не змогли пройти повз такого кадру.
"Труси треба було на вуха натягнути","І навіщо вона це зробила?», «Шикарна баба», «Хороша чертовка!🌹 ", "Супер фігурка і приховати нічого», «апетитно», "солідні форми, відчувається міць", - коментують фото в мережі.
На іншому фото Каменських вирішила показати свої принади з іншого ракурсу. Артистка приспустила спортивні штани і блиснула сідницями в стрінгах, стоячи боком до дзеркала.
Ймовірно, співачка вирішила оцінити свої результати після преніровкі.
Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк: "дуже смачно...".
Як повідомляла Politeka, стильна Каменських "втекла" з дому і зачарувала зірку "Холостяка" розкутою позою: "ти народжувати взагалі збираєшся?".