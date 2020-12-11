Співак Олег Винник зіткнувся з несподіваними труднощами

Як передає Politeka.net, 47-річний артист поділився свіжими кадрами в "сторіз" в Instagram, на яких показав, як справляється з виниклим ускладненням.

Так, негода обрушилася на Київ, де зараз знаходиться зірка. Сильна ожеледь паралізувала столицю. Як і тисячі жителів міста, Винник змушений бути дуже обережним на вулицях, щоб не впасти на обмерзлих тротуарах.

У кадрі артист постав в теплому одязі і з парасолькою на парковці. Олег віртуозно "прокотився" на ногах, як на ковзанах, заявивши в кінці: "У нас колапс! А що у вас?"

До цього ми повідомляли, як сильно кияни страждають через аномальну ожеледицю.

Так, на знаменитому Андріївському узвозі жителі і гості столиці зовсім не можуть пройти - люди ковзають і падають. Намагаючись втриматися на ногах, хапаються за паркани, віконні підвіконня і стіни будинків.

У цій же місцевості заблокований і рух автотранспорту. Вже сталося кілька ДТП. Наприклад, один з автомобілів, водій якого хотів проїхати вгору до Андріївської церкви, занесло, "жбурнувши" прямо в припарковану машину.

Раніше ми писали, що в мережі бурхливо обговорюють відео, викладене на YouTube-каналі Винника, в якому засвітилася його "таємна" дружина, бек-вокалістка Таїсія Сватко, відома як Таюне.

Пара душевно виконала пісню "Мати каже правду".

46-річна Таїсія з'явилася на сцені в блискучій чорній сукні з шалено красивим декольте. Вона виступила в ролі "матері" Винника.

У якийсь момент артистка проспівала, закривши очі і театрально підкинувши руки: "Я не буду сива..."

"Пісня за душу бере! Дуже красиво! Олег тільки ви можете співати з душею і всім теплом свого серця!", - відреагував один з фанатів.

Нагадаємо, дружина Олега Винника показала себе після важкої хвороби, що з Таюне зараз: "мене рятували..."

Як повідомляла Politeka, Булітко та інші зірки "Дизель шоу" зчепилися через Олега Винника прямо на сцені: "Ого, як постаралися"

Також Politeka писала, що Винник розтопив серце неприборканої Фреймут, парочку підловили в гримерці " Танців з зірками»