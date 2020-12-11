Тарифи на доставку газу в Україні можуть зрости в середньому в 1,7 рази
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці громадського центру "Газ Правда".
"Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, на своєму засіданні 9 грудня 2020 року схвалила чергові проекти постанов про встановлення нових тарифів для операторів газорозподільних мереж (облгазів) з січня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, підвищити тарифи пропонується 43 газорозподільним компаніям у всіх регіонах країни.
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Українці були вкрай обурені таким повідомленням.
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