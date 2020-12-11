"Коли ж у нас напишуть що хоч щось стало дешевше?", "Це не законно. Нехай подають до суду. За наші труби вони нам повинні за транспортування їх газу", "просто взимку складніше доставляти, дороги хрінові", "Попереду зима, газ транспортувати важче, більше витрат ось і дорожчає. Це не те що народ взимку копав траншеї під труби, щоб провести в будинок газ своїми силами. Багатих треба підтримувати ми ж їм платимо", - писали українці в мережі.