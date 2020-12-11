Тарифи на доставку газу в Україні можуть зрости в середньому в 1,7 рази

Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці громадського центру "Газ Правда".

"Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, на своєму засіданні 9 грудня 2020 року схвалила чергові проекти постанов про встановлення нових тарифів для операторів газорозподільних мереж (облгазів) з січня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, підвищити тарифи пропонується 43 газорозподільним компаніям у всіх регіонах країни.

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Українці були вкрай обурені таким повідомленням.

"Коли ж у нас напишуть що хоч щось стало дешевше?", "Це не законно. Нехай подають до суду. За наші труби вони нам повинні за транспортування їх газу", "просто взимку складніше доставляти, дороги хрінові", "Попереду зима, газ транспортувати важче, більше витрат ось і дорожчає. Це не те що народ взимку копав траншеї під труби, щоб провести в будинок газ своїми силами. Багатих треба підтримувати ми ж їм платимо", - писали українці в мережі.