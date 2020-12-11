Українські пенсіонери можуть не дочекатися підвищення пенсій, запланованого на березень 2021 року

Як стало відомо Politeka.net, в уряді не виключають перенесення автоматичної індексації виплат через проблеми з Пенсійним фондом. Прес-служба Міністерства фінансів наводить слова глави відомства Сергія Марченка, який розповів подробиці.

"Кошти на щорічну індексацію пенсійних виплат передбачені в повному обсязі", - підкреслив міністр. - "Зараз дискутуємо про терміни індексації - з березня або пізніше. З'ясуємо остаточно після оцінок і розрахунків бюджету Пенсійного фонду".

Глава Мінфіну додав, що зараз з кожним роком збільшується дефіцит коштів Пенсійного фонду, і Кабміну доводиться постійно покривати нестачу з державного бюджету. Передбачається, що тільки в 2021 році знадобляться вливання в розмірі майже 200 мільярдів гривень.

"Це проблема, яка потребує системного вирішення. Модернізація повинна бути глобальною. Можливостей то "побілити", "пофарбувати" або" підкрутити "вже немає", - заявив Сергій Марченко. - "Трансферти Пенсійного фонду в 2021-му досягнуть 195 мільярдів. Це-відповідь тим, хто сумнівається, що потрібні радикальні зміни".

Раніше стало відомо, що в січні наступного року мінімальні пенсії підвищать українцям віком від 65 років і старше. Надбавку отримають чоловіки з трудовим стажем від 35 років, і жінки, які накопичили не менше 30 років. Наступного разу виплати повинні перерахувати якраз в березні.

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