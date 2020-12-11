Шахраї вигадують більш витончені методи, щоб заволодіти грошима українців

Про новий кричущий випадок на порталі Мінфін розповів один з клієнтів державного банку.

За його словами, йому подзвонили з номера, який починається на "056" і представилися співробітником Приватбанку.

Співрозмовник спробував дізнатися, якщо є у нього карта Універсальна, то він може отримати кешбек після деяких операцій.

"Кажу що спілкуватися буду в чаті Привату і закінчую розмову, перевіряю інформацію в чаті С.П. привата, інформація підтверджується і мені відповідають «Перевірила інформацію, на жаль, сьогодні, ви відгукнулися від співпраці. Заявка була закрита". це що за фігня, співробітники що не знають чи є універсальна карта у людини якій дзвонять?",- дивується чоловік.

Більш того, через такий підхід Приватбанку до клієнтів шахраї відразу ж активізуються і будуть розкручувати нову схему афери з кешбеком.

"Якщо вкрадуть гроші з карти, приват адже буде потім писати з розумною пикою що винні самі, що за блін дзвінки по телефону в 2020 році, у вас що мізків не вистачає звертатися в чатах і чому наймаєте якихось

некчемних людей, яким треба тільки галочку поставити що відзвонилися. Під цю фішку кешбека зараз аферисти будуть грабувати клієнтів Привату, це приват спеціально придумав?",- емоційно резюмував він у своїй скарзі.

"...ПриватБанк не телефонує й не надсилає повідомлень, щоб попросити клієнтів зазначити номер банківської картки, строк її дії, ПІН-код або CVV2-код картки, пароль у Приват24, а також паролі, що надходять у SMS. Що стосується акції для вас, написали вам в приватному повідомленні, щоб детальніше розібратись в ситуації", - відповів на скаргу представник Державного банку.

У коментарях інші користувачі відзначили, що чоловік правильно вчинив, що не став продовжувати бесіду з "співробітником Приватбанку".

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