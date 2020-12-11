Російська співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Срібло", здивувала витівкою в пікантному образі

Як передає Politeka.net, вона розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, зроблене на кухні. Зірка одягла Рожевий ліфчик, який ледь прикрив її звабливу груди, а також довгу спідницю з точно такої ж тканини. Незвичайний комплект підкреслив форми Серябкіної, зробивши акцент на її напівоголеному Торсі.

Стоячи на кухні перед шафками і духовкою, виконавиця злегка зігнулася і припала губами до скляної пляшки з водою, тамуючи спрагу. Домашньої обстановки кадру надав букет квітів, який за велінням фотографа опинився на передньому плані і відкинув красиву тінь.





"Завжди в тонусі", - зазначила Ольга Серябкіна в описі.

Користувачі соцмережі обговорили зовнішній вигляд артистки з пляшкою і засипали пост коментарями:

"Ну Краса ж"; "шикарна"; "голяка було б ще крутіше"; "на фото взагалі води не бачу"; "Оля завжди нас дивує своєю сексуальність і музикою"; " завжди в красі ❤️❤️❤️"; " вона любить випити, цим треба скористатися!"; "Хороша баба"; "яка ж ти принадність, очей не відірвати"; " я навіть екран розбив від лайків їй) вона чудова♥️"; "вода хороша, а ось фото щось не дотягує по подачі"; " а чому весь час одна? А де ж чоловіче улюблений?? Ой відчуваю не любиш ти його, недовгий шлюб буде. Розставання вас чекає"; "Ти така ніжна, як пелюстка, який відкрив квітку, з росою вранці тебе п'ють"; " Сіси вже не ті😿"; " погляд ️ ️ просто нереальний. Шикарна😍"; " 🔥дівчинка-кайф... талановита і глибока, як особистість.

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