Погода в Україні 12 грудня підготує нову хвилю випробувань, мокрий сніг буквально не залишить "сухого місця"

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

На заході буде від 0 до 6 градусів зі знаком «плюс». Повітря затягнуть Хмари, очікується мокрий сніг, місцями переходить в дощ. Після заходу сонця на вулиці буде від + 2 градусів тепла до -2 морозу.

Схожа ситуація буде на півночі України. Стовпчик термометра покаже від +1 до -3 за Цельсієм. Очікується мокрий сніг з дощем. Після заходу сонця різко похолодає: показник опуститься до-2-6 градусів. Сухо буде лише в Сумській області.

Центральні регіони сьогодні "атакує" мокрий сніг з дощами. Синоптики вдень прогнозують від -1 до +4 градусів, а після заходу сонця від -1 до -4 зі знаком «мінус».

Схожа картина буде і в прибережних районах. На півдні сьогодні буде мокрий сніг, але Херсонська область «відбудеться» хмарністю. Стовпчик термометра прогріється до 2-6 градусів тепла вдень, а ввечері похолодає до -1+3 за Цельсієм.

Прохолодніше всього буде на східній частині України. Вдень грудень "порадує" від -1 до +1 градуса, а після заходу сонця від -2 до -6 морозу.

Українців, які проживають у Києві та найближчих населених пунктах, сьогодні грудень «випробує» -2+1 градусом за Цельсієм. Ближче до вечора похолодає до-2-6 зі знаком «мінус».

Нагадавши, Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

Також Politeka писала, що українців налякали зимовим прогнозом погоди, природа продовжує "сходити з розуму".