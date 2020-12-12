Вибір був не з легких

Восьмий випуск шоу "Холостячка" був присвячений знайомству Ксенії Мішиної з рідними чоловіків



Актриса провела три побачення з претендентами на її серце, а з Олексієм Тригубенко справа дійшла навіть до поцілунку і визнання чоловіка любові.

Олександр Еллерт вирішив познайомити Мішину зі своєю донькою, а Ксенія привела на побачення свого сина Платона. Пара з дітьми повправлялися у виготовленні цукерок.



На побаченні з Андрієм Рибаком Ксенія познайомилася з його мамою і сестрою чоловіка. Чоловік влаштував теплу і романтичну вечерю.

Церемонії троянд почалася з розмови між Ксенією і Андрієм Рибаком.

Вона поділилася, що не готова постійно сумніватися в ньому, адже чоловік швидко закохується в жінок і так само швидко ці почуття зникають.

"Я постійно сумнівалася в його" люблю", - зізналася Мішина.

У підсумку "холостячка" повернула Андрію коробку, яку він подарував їй на першій вечірці проекту.

Таким чином, у фінал шоу пройшли Олександр Еллерт і Олексій Тригубенко.

Варто відзначити, що в одному з випусків, Ксенія Мішина заявила, що головним претендентом на перемогу в проекті є підприємець Олексій Тригубенко.

До такого висновку Мішина прийшла після відвертої розмови з чоловіками про почуття і плани на майбутнє.

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