Восьмий випуск шоу "Холостячка" був присвячений знайомству Ксенії Мішиної з рідними чоловіків
Актриса провела три побачення з претендентами на її серце, а з Олексієм Тригубенко справа дійшла навіть до поцілунку і визнання чоловіка любові.
Олександр Еллерт вирішив познайомити Мішину зі своєю донькою, а Ксенія привела на побачення свого сина Платона. Пара з дітьми повправлялися у виготовленні цукерок.
На побаченні з Андрієм Рибаком Ксенія познайомилася з його мамою і сестрою чоловіка. Чоловік влаштував теплу і романтичну вечерю.
Церемонії троянд почалася з розмови між Ксенією і Андрієм Рибаком.
Вона поділилася, що не готова постійно сумніватися в ньому, адже чоловік швидко закохується в жінок і так само швидко ці почуття зникають.
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"Я постійно сумнівалася в його" люблю", - зізналася Мішина.
У підсумку "холостячка" повернула Андрію коробку, яку він подарував їй на першій вечірці проекту.
Таким чином, у фінал шоу пройшли Олександр Еллерт і Олексій Тригубенко.
Варто відзначити, що в одному з випусків, Ксенія Мішина заявила, що головним претендентом на перемогу в проекті є підприємець Олексій Тригубенко.
До такого висновку Мішина прийшла після відвертої розмови з чоловіками про почуття і плани на майбутнє.
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