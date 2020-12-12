В Україні зросте плата за комунальні послуги

Це випливає із законопроекту №2458, який Верховна Рада прийняла в повторному другому читанні 240 голосами, передає "Хвиля".

Тепер українці платитимуть абонплату за всі послуги, крім електроенергії, а тарифи на опалення змінюватимуться щомісяця.

В середньому, сума в платіжках підніметься на 112 гривень - абонплата за воду та опалення буде в межах 32,19 грн, а на сміття – 15,2 грн.

Тепер українці постали перед вибором: або створити ОСББ (організація співвласників багатоквартирних будинків) і самим відповідати за стан комунікацій в будинку, або підписати колективний договір з постачальником комунальних послуг і платити йому абонплату цілий рік.



Раніше ми повідомляли, що українців можуть позбавити житла і зарплати через борги з оплати комунальних послуг.

Законопроект, який посилює санкції для неплатників вже перебувати на розгляді у Верховній Раді.

Також ми повідомляли, що постачальники газу в Україні надали тарифи на паливо, які будуть діяти в грудні.

Як відомо, в Україні діє ринок газу і побутові споживачі повинні самі вибирати собі постачальника палива.

Компанії повинні давати свою ціну на газ за 5 днів до нового місяця і нещодавно представили нові тарифи на останній місяць 2020 року.

Так, монополіст "Нафтогаз" пропонує клієнтам газ по 6,33 грн/кубометр, а YASNO - 6,49 грн/куб.найдорожчий тариф пропонує Львівенергозбут - 9,05 грн.

Нагадаємо, нові тарифи на комуналку, що очікує українців з субсидіями

Як повідомляла Politeka, жорсткі обмеження через комуналку: що чекає пенсіонерів та одержувачів субсидій

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