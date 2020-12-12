Клієнт здивований, чому через збій в роботі терміналів він повинен втрачати свої гроші

Про це йдеться в новій скарзі, яка з'явилася на порталі Мінфін.

За його словами, для оплати комуналки він вирішив оформити карту в ПриватБанку.

Після оформлення клієнт хотів поповнити баланс через термінал, але все пішло не за планом.

"Справа дійшла до 12 тисяч гривень, час (11:01), як термінал завис і перезавантажився. Мені тут же передзвонив оператор з Дніпра сказала, що ваш запит прийнятий і обробляється "на повернення коштів", говорить "від однієї доби до двох тижнів". Ну думаю, сьогодні гроші зайдуть... Гроші мені потрібні терміново", - продовжив він у своїй скарзі.

Чоловік дивується, оскільки на рівному місці залишився без грошей і тепер задається питанням, що йому робити в цій ситуації, адже процедура повернення коштів може затягнутися.

"І що в таких ситуаціях робити? Брати кредит у вас? Це не моя вина, що у вас проблеми з терміналом. Я це все робив у відділенні Приватбанку. Чому, мої гроші не повертають вже 2 добу?",- емоційно резюмував він у відгуку.

"Для ухвалення рішення за заявкою нам необхідно отримати звіт щодо залишку коштів у пристрої, інкасувати його. Ми дуже стараємося встигнути надати відповідь в обіцяний вам термін", - відреагував на скаргу співробітник Приватбанку.

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