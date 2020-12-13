Погода в Україні 13 Грудня неприємно здивує, мокрий сніг поєднуватиметься з невеликим потеплінням

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

На заході України сьогодні буде 2-5 градусів зі знаком "плюс", а також мокрий сніг. Пощастить лише жителям Закарпаття - там грудень "випробує" громадян хмарністю. Після заходу сонця очікується від + 2 до -1 градуса за Цельсієм.

А ось на півночі все буде по-іншому. Синоптики прогнозують від 0 до 3 градусів зі знаком «плюс» вдень, а також дощі з мокрим снігом. Після заходу сонця буде від 0 до -4 морозу.

Жителів Києва та найближчих населених пунктів сьогодні чекає тотальна негода і 0-3 тепла вдень. Ближче до вечора похолодає аж до -3 морозу.

Мокрий сніг з дощем сьогодні очікується і в центральних регіонах. Однак тут повітря прогріється до 2-9 градусів тепла, які після заходу сонця зміняться менш комфортними -2+5 градусами за Цельсієм.

У прибережних районах сьогодні буде просто дощ, без мокрого снігу. При цьому повітря прогріється до 5-9 тепла. Вночі також без заморозків: від 3 до 6 тепла. У Херсонській області сьогодні обійдеться без опадів.

Східну Україну сьогодні грудень "помилує". Синоптики розповідають про 0+2 за Цельсієм. Увечері очікується похолодання до 1-3 градусів зі знаком «мінус».

Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

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