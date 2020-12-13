Сестра знаменитої красуні Кайлі Дженнер Кендалл ризикнула показати свою фігуру в епатажному вбранні

Популярна американська модель, як і всі дівчата сімейства Кардашьян, не соромиться виставляти на показ свої вражаючі форми. Її нові знімки в екстравагантному вбранні з'явилися на одній з фанатських сторінок в Instagram.

На фото Кендалл постала на червоній доріжці одного зі світських заходів у вельми зухвалому образі. На ній було "плаття", що складається з тканини в повністю прозору чорну сіточку з золотими переливами.

Природно, таке вбрання виявився повністю просвічується, проте Кендалл вирішила не надягати під нього бюстгальтер, і обійтися тільки тілесними трусиками. Дівчина ефектно крокувала по червоній доріжці, не звертаючи уваги на той факт, що всі могли бачити її майже нічим не прикриті груди.

Шанувальники прийшли в захват від такого вбрання, засипавши модель лайками.

Раніше Кендалл показала фото, на якому позувала в топіку з великим декольте і без білизни. Красуня сиділа в машині і знімала себе на телефон, а волосся залишила розпущеним. Дженнер дивилася прямо в об'єктив камери, а образ доповнила яскравим мейкапом. Дівчина на різних знімках була з різним кольором волосся.

Нагадаємо, Кендалл Дженнер насилу прикрила бюст, надівши занадто маленький купальник: "дуже чуттєво".

Як повідомляла Politeka, Кендалл Дженнер виставила напоказ витончений бюст і влаштувала релакс в авто: "це вау".

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