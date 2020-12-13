Сестра знаменитої красуні Кайлі Дженнер Кендалл ризикнула показати свою фігуру в епатажному вбранні
Популярна американська модель, як і всі дівчата сімейства Кардашьян, не соромиться виставляти на показ свої вражаючі форми. Її нові знімки в екстравагантному вбранні з'явилися на одній з фанатських сторінок в Instagram.
На фото Кендалл постала на червоній доріжці одного зі світських заходів у вельми зухвалому образі. На ній було "плаття", що складається з тканини в повністю прозору чорну сіточку з золотими переливами.
Природно, таке вбрання виявився повністю просвічується, проте Кендалл вирішила не надягати під нього бюстгальтер, і обійтися тільки тілесними трусиками. Дівчина ефектно крокувала по червоній доріжці, не звертаючи уваги на той факт, що всі могли бачити її майже нічим не прикриті груди.
Юна дочка Кравець з "Квартал 95" ошелешила виглядом не за віком з новою зачіскою: "Маша, ну тобі ж не 30"
Саніна з "Танців з зірками" не стримала емоцій і жорстко пройшлася по колегах: "Виступати в Росії та говорити…"
Щаслива Дорофєєва в зухвалому міні оголила пікантну частину тіла і розважилася з Позитивом: "Вже скоро..."
На Одещині безвісти пропала дівчинка модельної зовнішності: фото і прикмети
Шанувальники прийшли в захват від такого вбрання, засипавши модель лайками.
Раніше Кендалл показала фото, на якому позувала в топіку з великим декольте і без білизни. Красуня сиділа в машині і знімала себе на телефон, а волосся залишила розпущеним. Дженнер дивилася прямо в об'єктив камери, а образ доповнила яскравим мейкапом. Дівчина на різних знімках була з різним кольором волосся.
Нагадаємо, Кендалл Дженнер насилу прикрила бюст, надівши занадто маленький купальник: "дуже чуттєво".
Як повідомляла Politeka, Кендалл Дженнер виставила напоказ витончений бюст і влаштувала релакс в авто: "це вау".
Також Politeka писала, що Белла Хадід і Кендалл Дженнер виставили пікантні місця на публіці: без білизни в прозорих сукнях.