Російський музикант, колишній чоловік Крістіни Орбакайте Володимир Пресняков розповів про втрату близької людини
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Пресняков опублікував архівне фото з музикантом, учасником групи «Воскресение» Андрієм Сапуновим.
"Сапун! Андрюшечка! Вчора ми з тобою листувалися, а сьогодні тебе немає. Це нестерпно боляче. Царствія небесного», - написав Пресняков.
Артист обмежив коментарі до посту, але його друзі-зірки залишили масу співчуваючих відгуків.
"Та що ж це відбувається», "Царства Небесного", "Вова, мої співчуття. Бережи себе", " Який жах!", "Який проклятий рік... Царство Небесне", "Повісив свій сюртук, на спинку стільця, музикант... Вічні слова, вічна пам'ять», «дзвін, дзвін, дзвін, будить не розбудить... Світла пам'ять", "співчуваю... Світла пам'ять", - пишуть користувачі Мережі.
Фаворит "холостячки" Ксенії Мішиної засвітився в обіймах юної красуні: "Люблю несамовито"
"Холостячка" Ксенія Мішина прийняла несподіване рішення, учасники шоу сторопіли: "Вони не пара!"
Кравець з "Квартал 95" гульнула на славу з Ткачем і Кошовим, кадри веселощів: "Вже нудить від ваших…"
У Мережу потрапило відео з дружиною-красунею Олега Винника, як виглядає незрівнянна Таюне: "До сліз..."
Як відомо, Андрій Сапунов помер 13 грудня у віці 64 роки. Йому стало погано вранці, у нього впав тиск і з'явилися болі в серці. Швидка допомога не змогла врятувати музиканта, він помер у швидкій, не доїхавши до приймального відділення.
Раніше ми писали, що 12 грудня помер відомий актор Валентин Гафт. Артист помер на 86-му році життя.
Нагадаємо, що син Орбакайте від Преснякова з'явився у формі з погонами і влип у скандал: "звідки зірки?".
Як повідомляла Politeka, красені-сини Христини Орбакайте розбурхали мережу, рідкісне фото:"вони зовсім не схожі".
Також Politeka писала, що молода дружина Преснякова в прозорій сукні втекла на тусовки через місяць після пологів: "Аж гидко".