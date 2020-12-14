Пішла з життя близька людина

Російський музикант, колишній чоловік Крістіни Орбакайте Володимир Пресняков розповів про втрату близької людини

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Пресняков опублікував архівне фото з музикантом, учасником групи «Воскресение» Андрієм Сапуновим.

"Сапун! Андрюшечка! Вчора ми з тобою листувалися, а сьогодні тебе немає. Це нестерпно боляче. Царствія небесного», - написав Пресняков.

Артист обмежив коментарі до посту, але його друзі-зірки залишили масу співчуваючих відгуків.

"Та що ж це відбувається», "Царства Небесного", "Вова, мої співчуття. Бережи себе", " Який жах!", "Який проклятий рік... Царство Небесне", "Повісив свій сюртук, на спинку стільця, музикант... Вічні слова, вічна пам'ять», «дзвін, дзвін, дзвін, будить не розбудить... Світла пам'ять", "співчуваю... Світла пам'ять", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Андрій Сапунов помер 13 грудня у віці 64 роки. Йому стало погано вранці, у нього впав тиск і з'явилися болі в серці. Швидка допомога не змогла врятувати музиканта, він помер у швидкій, не доїхавши до приймального відділення.

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Нагадаємо, що син Орбакайте від Преснякова з'явився у формі з погонами і влип у скандал: "звідки зірки?".

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