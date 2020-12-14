Дружина 54-річного українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова заінтригувала фотографією з чоловіком

26-річна дівчина, яка навесні цього року розписалася зі співаком, який кинув заради неї дружину, поділилася новими фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Катерина Репяхова підігріла чутки про свою вагітність новим фото. Молода дружина співака останнім часом стала носити досить просторий одяг.

Так, на новому фото дівчина позує в короткій червоній куртці.

Раніше дівчина показала фото у вільного крою сукні.

При цьому фоловери дівчини відразу ж висловили припущення, що вона знаходиться в положенні, і зовсім неспроста почала віддавати перевагу таким речам.

Зазначимо, раніше Катерина Репяхова у себе в Instagram розповіла, що вони з Віктором хочуть мінімум двох дітей — хлопчика і дівчинку.

Також дівчина зізналася, що з самого дитинства була впевнена, що свого сина назве ім'ям Михайло. За її словами, Віктор Павлік не проти такого варіанту.

Зараз поки ні Катерина, ні сам Віктор Павлік не робили заяв про те, що вони чекають дитину.

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