Влада заявила про додаткові обмеження, які почнуть діяти вже цього тижня

Як передає Politeka.net з посиланням на Урядовий портал, Кабмін прийняв рішення про п'ять нових заборон.

Зокрема нові обмеження забороняють:

проведення в навчальних закладах масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу і в присутності відвідувачів;

проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій;

прийом відвідувачів в музеях, на виставках, в галереях і т. д., якщо в залах присутні більше однієї людини на 10 кв. метрів;

робота громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки і замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. У ніч з 31.12 на 01.01 робота ресторанів і кафе буде дозволена до 01:00;

релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї людини на 5 кв.метрів; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

У той же час в країні продовжують діяти обмеження, прийняті урядом раніше. Серед них:

перебування в громадському транспорті та громадських місцях без одягненої маски;

проведення масових культурних, спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, в яких бере участь понад 20 осіб та недотримана дистанція в 1,5 м між учасниками;

робота кінотеатрів та закладів культури з наповненістю понад 50% місць у залі;

перевезення в пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж кількість сидячих місць і так далі.

Нагадаємо, в Україні оголосили локдаун з 8 по 24 січня. На цей період жорсткі заборони торкнуться не всіх: дозволена робота транспорту, магазинів, аптек, поштових служб і дитячих садків. У той же час будуть закриті школи, кафе, ТРЦ, кінотеатри, ринки, салони краси і спортзали.

Також Кабмін продовжив режим надзвичайної ситуації і термін карантину до 28 лютого.

Раніше ми повідомляли, в Мінекономрозвитку роз'яснили українцям - найманим працівникам - як можна отримати так звані "карантинні" 8 тисяч гривень, які виділили з бюджету на підтримку тих, хто зазнає збитків через локдаун.

Так, щоб отримати грошову компенсацію, треба до 21 грудня звернутися в центр зайнятості за місцем знаходження і надати необхідний пакет документів: заяву, копію наказу про скорочення і копію відомості про найманих працівників.

Нагадаємо, що локдаун в Україні можуть ввести раніше, ніж планувалося, в Кабміні попередили: "до кінця року..."

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