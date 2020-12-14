Популярна голлівудська актриса Анджеліна Джолі показала, як виросла її прийомна дочка Захара Марлі Джолі-Пітт

Як передає Рoliteka.net, фотографії актриси з дочкою показали на фан-сторінці в Instagram.

На першому знімку Анжделіна тримає зовсім маленьку Захару Марлі на руках в 2005 році. А на другому вони йдуть поруч, тримаючись за руки, в 2020-му.

Дівчина виглядає зовсім дорослою. Анджеліна і Захара - просто неймовірні красуні на новому фото.

Захара Марлі Джолі-Пітт (Zahara Marley Jolie-Pitt) народилася в Ефіопії. Її мати відмовилася від дівчинки, коли тій було кілька місяців.

У 2007 році з'ясувалося, що справжня мати Захари Ментеваб тисне Лебізо жива і шукала її. Вона розповіла в інтерв'ю ЗМІ, що народила дівчинку після зґвалтування і віддала в дитячий будинок, оскільки не мала коштів для утримання дитини.

Нагадаємо, у Анджеліни Джолі і Бреда Пітта шестеро дітей: сини Меддокс Шиван, Пакс Тьєн і Нокс Леон; дочки Захара Марлі, Шайло Нувель і Вів'єн Маршелін. Всі носять прізвище Джолі-Пітт (Jolie-Pitt), хоча лише троє — Шайло, Нокс і Вів'єн — є біологічними дітьми Анджеліни і Бреда Пітта.

Після розлучення Бред Пітт все ще продовжує судові тяжби з колишньою дружиною Анджеліною Джолі за можливість мати рівні з нею права по вихованню і зустрічам з дітьми.

Відзначимо, старшій дитині пари, Меддоксу, вже виповнилося 18 років, тому він сам має право вирішувати, як і з ким з батьків спілкуватися.

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