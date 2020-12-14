Чиновники з Пенсійного фонду відзвітували про виділення мільярдів гривень на виплати громадянам

Як розповідає Politeka, відповідний пост прес-служба відомства розмістила у Facebook.

«На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 2,2 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій грудня на загальну суму у 21,9 млрд гривень», - йдеться в повідомленні.

Також у Пенсійному фонді уточнили, що виплата пенсій кожному пенсіонеру в дату, яка була визначена індивідуально.

До цього ми наводили слова глави Мінсоцполітики Миколи Шамбіра про те, що чиновники зараз хочуть змінити механізм розрахунку пенсій військовим, оскільки існує великий розрив у виплатах.

"Прирівнювання робиться відповідне, але завжди є конфлікт, люди незадоволені, тому що немає посади, до якої можна прирівняти аналогічну посаду з тими виплатами, які були тоді", - уточнив він.

Крім того, він анонсував зміну механізму обліку грошового забезпечення для обчислення пенсій в індивідуальному порядку, враховуючи грошове забезпечення кожного солдата.

Нагадаємо, що пенсії готуються перерахувати, виплати можуть злетіти до 13,5 тисяч гривень.

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