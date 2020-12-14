До цього потрібно готуватися вже зараз

Введення січневого локдауну позначиться на ціні за продукти, деякі з них почали дорожчати вже зараз

Про це розповів економіст Олег Пендзін, передає "Україна 24».

Так, експерт розповів про те, що локдаун мінімально позначиться на ціні продуктів. Чекати істотного впливу явно не варто, хоча частина товару вже почала дорожчати. Причиною він назвав бажання продавців "нажитися" на ситуації.

"Чекаючи новий локдаун, який буде з 8 січня, треба розуміти, що це не додасть доходів в кишені українців. Тому думаю, що великого зростання цін не буде. Думаю, трошки виросте рослинне масло, цукор - вони вже додають. Це результати того, у скільки їм обійшлося виробництво продукту врожаю цього року. Але в цілому продуктовий кошик українців подорожчав незначно", - зазначив він.

Згідно з прогнозом Пендзіна, подібна тенденція збережеться в найближчому майбутньому.

«Ми прекрасно бачимо, що рівень інфляції зараз у нас на рівні 5%. На сьогоднішній момент вартість продуктового кошика не вилізла за загальний рівень інфляції, традиційно у нас вартість продуктового кошика більше рівня інфляції», - підкреслив він.

Водночас, за словами економіста, так званий «борщовий набір» в Україні цього року навіть подешевшав, що «компенсує зростання м'яса і риби».

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