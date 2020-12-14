Супермодель Белла Хадід, яка є ангелом Victoria's Secret, вразила ідеальними вигинами в сміливому міні
Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Незадовго до того, як ми продали мої розфарбовані мною черевики. Це було у квітні, коли цвіли всі мої улюблені дерева .... пощастило мені ....» ,- йдеться в повідомленні.
На опублікованих фотографіях Белла Хадід позує в сміливому міні й топі, який ефектно підкреслює її пружні форми. Поруч з красунею видно кінь і поні, а сама Хадід позує явно без білизни.
"Дуже мило", "ідеально виглядаєш«," як ти можеш виглядати так красиво і магічно одночасно?", "божественний вид», «королева», «дуже гаряче», "вау, так круто вийшло", - пишуть її шанувальники.
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До цього ми писали, що всесвітньо відома модель Белла Хадід порадувала шанувальників пікантною фотосесією
24-річна модель, яку у 2019 визнали найкрасивішою жінкою в світі, досить часто ділиться зі своїми фанатами знімками як з повсякденного життя, так і кадрами з роботи.
Як відомо, Белла зовсім не соромиться позувати у відвертих образах під час фотозйомок. Даний знімок це тому підтвердження.
Нагадавши, Белла Хадід з "Victoria's Secret" змусила милуватися собою в одних трусиках
А ще Politeka писала, що Белла Хадід з "Victoria's Secret" засунула свої "персики" в занадто маленький купальник
Також Politeka повідомляла, що Белла Хадід в одних трусиках і чоботях сіла перед камерою, ледве прикривши пікантні місця рукою