Українців попередили про чергову сильну магнітну бурю наприкінці тижня

Про це інформує Лабораторія ФІАН.

Сильний удар з космосу очікується вже в кінці поточного тижня і його відчують, в першу чергу, метеозалежні люди.

магнитная буря

За прогнозами вчених, магнітосфера почне бути збудженою в неділю, 20 грудня. І продовжить бути активною до вівторка, 22 грудня.

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У лабораторії попереджають, що ці три дні будуть найважчими і напруженими.

Магнітні бурі на собі, в першу чергу, відчують:

  • вагітні жінки та діти;
  • люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями;
  • метеозалежні люди;
  • люди з хворобами серця.

У ці дні краще носити з собою таблетки і ні в якому разі не вживати алкоголь. Дітям, вагітним жінкам і літнім не потрібно проявляти особливих активностей, тому краще провести період максимально спокійно.

У лабораторії ФІАН додали, що вже 23 і 24 грудня будуть відгомони магнітних бур, але потім фон стабілізується, і деякі українці відчують поліпшення самопочуття. Пройдуть головні болі, нормалізується тиск, прийде здоровий сон.

У важкий для здоров'я період лікарі рекомендують пити трав'яні чаї, відмовитися від жирної їжі і куріння, а людям із захворюваннями серця краще не сідати за кермо автомобіля.

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