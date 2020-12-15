Українців попередили про чергову сильну магнітну бурю наприкінці тижня
Про це інформує Лабораторія ФІАН.
Сильний удар з космосу очікується вже в кінці поточного тижня і його відчують, в першу чергу, метеозалежні люди.
За прогнозами вчених, магнітосфера почне бути збудженою в неділю, 20 грудня. І продовжить бути активною до вівторка, 22 грудня.
Як виглядає перша дружина Горбунова, з якою він був до Осадчої: "Старше на десять років"
Корольова, яка втекла від Тарзана, розбурхала новою зовнішністю і не тільки: "Без цього надутого жеребця..."
Зупинилося серце легенди російського кіно, колеги розповіли про трагедію: "Пішла епоха..."
Юрій Горбунов потрапив у біду, з'явилися фото з місця НП: "Некерована автівка неслася..."
У лабораторії попереджають, що ці три дні будуть найважчими і напруженими.
Магнітні бурі на собі, в першу чергу, відчують:
- вагітні жінки та діти;
- люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями;
- метеозалежні люди;
- люди з хворобами серця.
У ці дні краще носити з собою таблетки і ні в якому разі не вживати алкоголь. Дітям, вагітним жінкам і літнім не потрібно проявляти особливих активностей, тому краще провести період максимально спокійно.
У лабораторії ФІАН додали, що вже 23 і 24 грудня будуть відгомони магнітних бур, але потім фон стабілізується, і деякі українці відчують поліпшення самопочуття. Пройдуть головні болі, нормалізується тиск, прийде здоровий сон.
У важкий для здоров'я період лікарі рекомендують пити трав'яні чаї, відмовитися від жирної їжі і куріння, а людям із захворюваннями серця краще не сідати за кермо автомобіля.
Нагадавши, магнітні бурі вдарять по українцях у грудні, названо небезпечні дати
Як повідомляла Politeka, грудень обрушиться на українців морозами і снігом, де буде найхолодніше
Також Politeka писала, що по українцях вдарила найпотужніша магнітна буря за рік