Українська співачка Марта Адамчук зі студії "Квартал 95" підкорила сміливим зимовим образом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото в чорно-білому форматі і похвалилася обновкою. Марта Адамчук вбралася в білий плащ з широким поясом, який відкрив хвилюючий вид на декольте. Вокалістка явно не боїться застудитися, адже в такому вбранні на вулиці буде вельми прохолодно.

Під плащем можна помітити легкий топ, який ледь прикрив груди дівчини на знімку Марта Адамчук позує з променистою посмішкою і однією рукою в кишені, вона злегка прикрила очі і надала собі вельми безтурботний вигляд. У такому образі вона показала свою красу на межі пристойності.

В описі зірка "Жіночого кварталу" побажала шанувальникам доброго ранку.

Раніше березня Адамчук порадувала користувачів мережі іншим чорно-білим фото в бунтарському, але дуже жіночному стилі. Співачка одягла чорну шкіряну куртку, короткі штани до щиколотки і вільну кофту.

Головною родзинкою образу гумористки став капелюх з широкими полями, який надав знімку атмосферності. Адамчук сидить на підлозі, недбало закинувши руку на зігнуту ногу і злегка нахиливши голову.

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