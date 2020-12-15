У Великобританії знайдено новий різновид COVID-19, який поширюється набагато швидше

Днями глава МОЗ Великобританії Метт Хенкок заявив, що вчені виявили більше тисячі випадків нового COVID-19, який може бути пов'язаний з поширенням вірусу на південному сході Англії.

ВООЗ були проінформовані про це і через кілька днів після вивчення всієї наявної інформації, озвучили власні висновки, пише Інтерфакс-Україна.

Так, спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по COVID-19 Девід Наварро заявив, що виявлений у Великобританії новий різновид коронавірусу COVID-19 поширюється швидше, але не представляється більш небезпечним.



"Цей тип вірусу більш заразний, але не здається небезпечним. Дані змушують припускати, що це радикально не змінить пріоритети в боротьбі з вірусом в Сполученому Королівстві", - пояснив він.

Водночас Набарро закликав громадськість проявляти пильність у нинішній ситуації.

Нагадаємо, що станом на вівторок, 15 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 73 млн осіб. За минулий день виявлено 528 307 нових інфікованих.

Усього від хвороби померли 1,6 млн пацієнтів, а видужали – 51 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 198 тис., Туреччині – 29 тис. та Індії – 27 тис.

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

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