Мережу розбурхали кадри Ксенії Мішиної з дочкою Олександра Еллерта на шоу "Холостячка", який не пустили в ефір

Як стало відомо Politeka.net, під час зйомок восьмого випуску головна героїня відверто поговорила з 13-річною Елею. Вирізане відео розмістили на офіційній сторінці каналу "СТБ" в соцмережі "Instagram". Як виявилося, у Ксенії був час усамітнитися з дочкою Саші, яка тут же почала розпитувати про програму.

"Я вже доросла і все розумію. Коліться, що відбувається?",- попросила Еля.

Ксенії сподобалася прямота дівчинки і вона в загальних рисах розповіла про ідею програми:

"Я сподіваюся, що я з тобою можу відверто розмовляти. Це шоу-реаліті, незважаючи на те, що навколо стоять камери, ми живемо і говоримо те, що відчуваємо, що думаємо, що відчуваємо. Спочатку концепція шоу-побудувати відносини з чоловіком, який мені сподобається. Як ти ставишся до того, що у тата буде жінка?".

Дочка Олександра Еллерта зазначила, що не проти його нових відносин і навіть сподівається тісно спілкуватися з обраницею.

"Прекрасно, мені подобається знайомитися з новими людьми. Я була б рада, якби у тата з'явилася улюблена жінка", - відповіла Еля і до того ж розповіла про свого тата:"він веселий, завжди розуміє мене".

У коментарях користувачі обурилися, що такий важливий момент прибрали з телевізійної версії:

"У мене як і у багатьох подив... Як можна було таке не показати в ефірі.... Адже думка дитини це дуже важливий момент в побудові відносин....( А це шоу, начебто про це, а не про те чи може Льоша цілуватися як Спайдермен)))"; "Ну а навіщо показувати спілкування дитини і Ксенії? Краще показати Льошині поцілунки☺️"; " даремно не залишили цей момент в самому випуску, це один з найважливіших моментів. Думаю, Еля і Ксенія, якщо вона вибере Еллерт, стануть хорошими подругами, саме подругами. Мила відкрита дівчинка, вони з Ксенією в цьому навіть підходжі)"; "Еля дуже розумна дівчинка і приємно спостерігати за їх спілкуванням з Ксюшею) і так, СТБ, будь ласка, майте совість пускати такі моменти в ефір".

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