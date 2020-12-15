Стало відомо, яке 16 грудня відзначають свято, що не можна робити і багато іншого

16 грудня - 351-й день року в григоріанському календарі. До кінця року залишається 15 днів.

Politeka.net розповість про цікаві обряди і прикмети на цей день. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і важливі події, які відбулися в історії в цей день.

Яке православне свято 16 грудня

16 грудня відзначається День світової німоти і тиші - православні християни вшановують пам'ять Івана Мовчальника.

У цей день предки не співали і не кричали. Бо боялися: як би нечиста сила не викрала голос. Ще за старих часів вірили, що людина, яка не зронила в день Іоанна Мовчальника ні слова, весь рік буде красномовний, як майстерний оратор.

Люди також намагалися лягти спати раніше, тому що ніч на 16 грудня у селян асоціювалася з нечистою силою, яка в цей день була особливо активною.

З прикмет цього дня можна виділити такі:

Сніг падає на талу землю – до неврожаю в наступному році. У печі дровишки потріскують - бути морозам. Снігур під вікном цвірінькає - до тепла. Якщо зірки на небі яскраво сяють, то буде хуртовина і холоднеча.

У світі в цей день святкують

Підкорення вершин - можливо, спочатку це і було суто Альпіністське свято, і відзначали його тільки підкорювачі вершин у колі родичів, товаришів і однодумців. Але з роками він проник і в життя простого обивателя.

Адже для когось знову навчитися ходити або позбутися згубної звички — теж своєрідне взяття вершини, планки, подолання труднощі.

Важливі події в Україні та світі 16 грудня

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