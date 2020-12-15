Стало відомо, яке 16 грудня відзначають свято, що не можна робити і багато іншого
16 грудня - 351-й день року в григоріанському календарі. До кінця року залишається 15 днів.
Politeka.net розповість про цікаві обряди і прикмети на цей день. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і важливі події, які відбулися в історії в цей день.
Яке православне свято 16 грудня
16 грудня відзначається День світової німоти і тиші - православні християни вшановують пам'ять Івана Мовчальника.
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У цей день предки не співали і не кричали. Бо боялися: як би нечиста сила не викрала голос. Ще за старих часів вірили, що людина, яка не зронила в день Іоанна Мовчальника ні слова, весь рік буде красномовний, як майстерний оратор.
Люди також намагалися лягти спати раніше, тому що ніч на 16 грудня у селян асоціювалася з нечистою силою, яка в цей день була особливо активною.
З прикмет цього дня можна виділити такі:
- Сніг падає на талу землю – до неврожаю в наступному році.
- У печі дровишки потріскують - бути морозам.
- Снігур під вікном цвірінькає - до тепла.
- Якщо зірки на небі яскраво сяють, то буде хуртовина і холоднеча.
У світі в цей день святкують
Підкорення вершин - можливо, спочатку це і було суто Альпіністське свято, і відзначали його тільки підкорювачі вершин у колі родичів, товаришів і однодумців. Але з роками він проник і в життя простого обивателя.
Адже для когось знову навчитися ходити або позбутися згубної звички — теж своєрідне взяття вершини, планки, подолання труднощі.
Важливі події в Україні та світі 16 грудня
- 1497 – Васко да Гама обігнув мис Доброї Надії, першим з європейців пройшовши в Індійський океан.
- 1773 – "Бостонське чаювання": жителі Бостона викинули в море вантаж чаю з англійського судна на знак протесту проти митної політики Великобританії. Ця подія призвела до американської війни за незалежність.
- 1899 – в Італії заснований футбольний клуб "Мілан", один з найтитулованіших клубів за всю історію світового футболу.
- 1913 – на студії Keystone Film молодий британський актор Чарлі Чаплін почав зніматися у своєму першому фільмі" Боротьба за життя", в якому зіграв маленького вусатого шахрая з моноклем.
- 1917 – Центральна Рада оголосила про друк українських грошових знаків.
- 1979 – Американський автогонщик стен Барретт вперше подолав звуковий бар'єр, пересуваючись по поверхні Землі.
- 1998 – в Японії була показана серія мультфільму "Покемон", що викликала нервові розлади приблизно у семисот дітей.
Нагадаємо, Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.
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