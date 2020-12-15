У Кабміні раптово змінили правила виплати компенсацій українцям, які постраждали через карантин

Як повідомляє Politeka.net, у людей з'явилося більше часу, щоб отримати фінансову допомогу в розмірі восьми тисяч гривень. Про зміни прес-служба Мінекономіки попередила на офіційному сайті.

Терміни оформлення компенсацій фізособам-підприємці та працівник, які втратили доходи під час карантину через Китайський вірус продовжили до 31 грудня 2020 року. До того ж, заявки на отримання грошей за державними програмами про допомогу роботодавцям та одноразової компенсації ЄСВ для підприємців прийматимуть до 21 грудня.

У Міністерстві економіки підкреслили, що більшу частину грошей планують виплатити українцям до початку локдауну, тому і продовжують терміни. Роботодавці, які ризикують втратити доходи, можуть звернутися в регіональні центри зайнятості, щоб отримати допомогу.

Виплата покладається ФОП:

якщо їх КВЕД зачіпають карантинні обмеження;

якщо фірма виплатила єдиний соціальний внесок за третій квартал 2020 року;

якщо середня зарплата найманих працівників не становить 30 тисяч гривень;

якщо не працюють в компанії за сумісництвом;

якщо ведуть підприємницьку діяльність більше трьох місяців.

Оформити виплату можна на порталі "Дія", підтвердивши свою особу за допомогою електронного підпису або BankID. Необхідно вказати свої дані про роботу і банківський рахунок, а потім відправити заяву онлайн.

Раніше стало відомо, що Кабмін посилить карантин вже після Нового року і Народжетсва. Більш суворі обмеження діятимуть з 8 по 25 січня.

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