Мати дітей так і не з'явилася

Жінку неодноразово притягували до відповідальності за невиконання обов'язків, але все марно

Виявилося, що в Бахмуті Донецької області поліцейські врятували чотирьох малолітніх дітей, яких кинула мати. Діти перебували в нестерпних і небезпечних для життя умовах.

Про це передали в прес-службі Бахмутського відділу поліції.

Правоохоронці отримали повідомлення, що четверо дітей самі перебувають у будинку з пічним опаленням.

У повідомленні поліції йдеться, що коли поліцейські увійшли в будинок, то побачили жахливу картину - в антисанітарних умовах перебували четверо маленьких дітей. У приміщенні стояв їдкий запах диму, продуктів харчування не було. Самі ж діти мали неохайний вигляд, були напівроздягнені, замерзлі, голодні і без нагляду дорослих.

Враховуючи ситуацію в сім'ї та мінусову температуру на вулиці, поліцейські вирішили тимчасово помістити дітей до медичного закладу, де їм буде надана необхідна допомога.

Як зазначається, мати дітей так і не з'явилася навіть у медичному закладі. 30-річну жінку співробітники поліції вже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за невиконання обов'язків, останній раз був у серпні 2020 року.

У поліції додали, що позбавлення батьківських прав — це захід, до якого вдаються лише в крайніх випадках: коли порушення прав дітей з боку батьків є системним і злісним, від чого виникає реальна загроза їх здоров'ю та розвитку.

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