Відома актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валентину Будько в серіалі "Свати", постала в зимовому образі

Шанувальники артистки постійно діляться новими і архівними кадрами з кумиром, повідомляє Politeka.net. Цього разу в одній з фан-груп з'явився старий знімок знаменитості в зимовій формі.

Артистка була в червоному спортивному костюмі і зеленій жилетці. На голові була шапка з бубоном, а на шиї зав'язаний зелений шарфик.

Зірка мабуть каталася на лижах, адже в руках вона тримала палиці. При цьому вигляд у зірки здавався якимось переляканим.

"Замість тисячі слів❤️", - написали автори поста.

За півгодини пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"💐 💐 💐красуня", " відмінно!Молодець!👍 👍 👍 🌹 🌲 💋 ", "Я просто захоплююся цією актрисою і цією жінкою!!! 👍 ", "Це де ж стільки снігу? ❤ ️ ", "Супер!", "Дуже рада за Вас, Тетяна! Свіже повітря це те що треба)!+ 🔥 😍 👏 ",- написали користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Тетяна Кравченко була відображена в синій футболці і з легким макіяжем, вона трохи підвела очі і нафарбувала губи яскравою помадою.

"Віддай світу найкраще, що є в тобі – і до тебе повернеться найкраще, що є в світі», - підписано фото.

Раніше повідомлялося, що Тетяна Кравченко зображена на фото в чорній кофтині і з перламутровими прикрасами і золотим ланцюжком. Яскравим акцентом образу служать окуляри з жовтими стеклами, які роблять очі артистки ще більш виразними.

"Йти по життю з закритим серцем - подібно до того, що пуститися в подорож по океану, замкненим в трюмі корабля», - підписаний знімок артистки на фан-сторінці.

Нагадавши, задоволена Валюха з "Сватів" викликала фурор елегантним чином, фото перетворення.

А ще Politeka писала, що Валюха, Женька, Добронравов та інші зірки "Сватів" порадували фото, де вони всі разом.

Також Politeka повідомляла, що радісна Кравченко зі "Сватів" підкорила квітучим виглядом з чарівним красенем.