Турецька супермодель Гюль Бахарі, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардаш'ян, похвалилася формами в тісному топі

Як розповідає Politeka, ролик був опублікований на сторінці знаменитості в Instagram.

"Не можу підкреслити, скільки разів мені довелося поправляти вії", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Бахарі позує в тісному топі, який максимально оголює її значні «пагорби». Сама красуня явно не соромиться, «дотискаючи» образ спокусливим поглядом і піднятою до голови рукою.

При цьому шанувальників знаменитість позбавила від можливості що-небудь сказати, розмістивши кадри у себе в каруселі Stories.

Як повідомлялося до цього, модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардаш'ян, не перестає радувати фанатів фатальними образами.

Гюль тільки набирає популярність в мережі Instagram, але вже перевершила багатьох молодих фітнес-блогерш і продовжує активно працювати над образами. На відміну від інших альтернативних моделей, Бахарі працює з магазинами одягу і рекламує виключно сукні або скромні костюми з єдиною пікантною деталлю в образі.

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