Українська зірка Леся Нікітюк розповіла, як себе почуває після операції її чотирилапий друг Рафік

Нові кадри з'явилися в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

За її словами, пес добре себе почуває після операції і йому скоро знімуть шви.

"Рафік-джан, розкажи, як у тебе справи. Розкажи, що у тебе вже справи йдуть краще, тобі вже не так болить рана. Так, слабкими нервами прохання не дивитися", - заявила екс-ведуча "Орла і решки" і показала шрам у свого чотирилапого друга внизу живота.

Леся Нікітюк також додала, що обробляє шви Рафіку спеціальним спреєм.

"Як виглядає рана. Ну тут нічого страшного немає, скоро знімемо шви. Я мащу спеціальним засобом, таким дезінфікуючим спреєм. Собака почуває себе добре і багато вже їсть", - додала вона, показуючи Рафіка в кадрі.

Раніше Леся Нікітюк розповідала, що її чотирилапого друга Рафіка довелося відвезти на операцію до ветеринара, щоб його каструвати. І зволікати було не можна через патологію.

"У господині немає вибору... мої бубенчики так і не побачили цей прекрасний світ, вони залишилися всередині! Потрібно видалити їх, є ризик онкології", - писала телеведуча в мікроблозі.

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