Відомий український співак Віталій Козловський похвалився відпочинком за кордоном

Артист проводить час в Єгипті, звідки публікує знімки, радуючи своїх шанувальників, повідомляє Politeka.net. На одному з фото артист постав у червоній сорочці і блакитних джинсах.

Співак присів у такому ракурсі, що вийшло ніби він цілує Сфінкса.

"Сфінкс! Або як його в народі деякі обзивають сфінктер! 👻 Я побачив все, що хотів! Надихнувся дуже ☺ обіцяю в новому році робити багато музичних презентацій і, можливо, дивувати☺❤️", - написав співак.

За дві години пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"А соціальну дистанцію як же?😂 😂 😂 😂 ", "Красунчик😍", "а чому ніхто не відганяв туристів, щоб не відтіняли Сфінкса і зірку?) ", "🤣❤️Класний поцілуй))))))", "а я все переживав, де ж сфінкс.😊 ", "Це прекрасно! Дуже раді за тебе! І, звичайно, за себе)))) чекаємо новинки🔥 🔥", " як же вам сфінкс до лиця😊 👍 👍 👍", " ми з коханою на відпочинку 🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Віталій Козловський позував, розслаблено сидячи навпочіпки на пляжі, насолоджуючись яскравим сонцем. З одягу на співаку лише яскраво-червоні плавки.

"Раніше я любив літо, але потім зрозумів, що літо може бути в будь-який час року, були б гроші. Тепер я люблю гроші", - підписав свій знімок артист.

Раніше повідомлялося, що Віталій Козловський з посмішкою сів під колоною посеред вулиці, зняв піджак і поклав його собі на стегно. Він сперся на власне коліно і продемонстрував великі біцепси.

Нагадавши, м'язистий Козловський скинув з себе весь одяг і показав, як розслабляється: "Ммм...".

Як повідомляла Politeka, Віталій Козловський розговорився перед Сніжаною Єгоровою:"рік я був невиїзним".

Також Politeka писала, що Козловський загрався з Гросу в дивному костюмі і приголомшив зізнанням: "ми збігали від поліцейських...".