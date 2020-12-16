Українцям анонсували зміни у графіку роботи Нової пошти та відділень банків на новорічні свята
Про це пише видання Page.
Так, відділення українських банків і Нової Пошти змінять свій графік роботи через Новий Рік і Різдво.
31 грудня 2020 року-робочий день, проте банки працюватимуть у скороченому режимі, тому всі фінансові питання українцям радять закрити до 14:00.
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Всі операції, які будуть здійснені пізніше цього часу, будуть проведені тільки 4 січня, і відділення не працюватимуть з 1 по 3 січня включно.
Повний робочий день - 4 і 5 січня, а ось напередодні Різдва, 6 січня, робочий день скоротять на годину. Більш того, відділення банків не працюватимуть 7 і 8 числа, і відновлять роботу в звичному режимі тільки в понеділок, 11 січня.
Що стосується відділень Нової пошти, то 31 Грудня вони працюватимуть до 18:00. Вихідними будуть 1 і 7 січня.
З 2 по 5 січня відділення «Нової Пошти» працюватимуть за звичним графіком, а 6 січня через Різдво до 18:00.
Державна "Укрпошта" також буде вихідний 1 і 7 січня, проте будуть відкриті чергові відділення зі скороченим режимом роботи.
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