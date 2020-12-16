Що потрібно знати клієнтам

Українцям анонсували зміни у графіку роботи Нової пошти та відділень банків на новорічні свята

Про це пише видання Page.

Так, відділення українських банків і Нової Пошти змінять свій графік роботи через Новий Рік і Різдво.

31 грудня 2020 року-робочий день, проте банки працюватимуть у скороченому режимі, тому всі фінансові питання українцям радять закрити до 14:00.

Всі операції, які будуть здійснені пізніше цього часу, будуть проведені тільки 4 січня, і відділення не працюватимуть з 1 по 3 січня включно.

Повний робочий день - 4 і 5 січня, а ось напередодні Різдва, 6 січня, робочий день скоротять на годину. Більш того, відділення банків не працюватимуть 7 і 8 числа, і відновлять роботу в звичному режимі тільки в понеділок, 11 січня.

Що стосується відділень Нової пошти, то 31 Грудня вони працюватимуть до 18:00. Вихідними будуть 1 і 7 січня.

З 2 по 5 січня відділення «Нової Пошти» працюватимуть за звичним графіком, а 6 січня через Різдво до 18:00.

Державна "Укрпошта" також буде вихідний 1 і 7 січня, проте будуть відкриті чергові відділення зі скороченим режимом роботи.

Нагадавши, Операторів "Нової Пошти" запідозрили в новій схемі з посилками і доставкою

Як повідомляла Politeka, Посилки з "Нової Пошти" зникають, вмісту не дорахуватися

Також Politeka писала, що Нова пошта вляпалася в скандал, українці скаржаться на "нахабство" з посилками