Популярна українська співачка Анна Седокова змусила чоловіків "пускати слюні", демонструючи пружну гордість в міні-шортах

Як розповідає Politeka, кадри опублікувала у себе на сторінці Dj Анастасія Кумейко в Instagram.

"З днем народження", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Седокова позує в екстра-міні шортах і джинсовій кофті, демонструючи на камеру ідеальні і засмаглі ноги. Образ красуня доповнила ефектним капелюхом і туфлями на підборах.

Шанувальники знаменитості були позбавлені можливості що-небудь сказати, фотографія була опублікована в каруселі Stories.

Як повідомлялося до цього, українська співачка Анна Седокова блиснула бездоганною зовнішністю, примірявши сукню на межі пристойності

"Ти завжди будеш знати, що це вона. Вона прийде в твоє життя, трохи пізніше, ніж ти думав. Все буде невчасно і як то складно. З початку. Потім ти не зможеш її оцінити, будеш захоплений іншими, робити вигляд, що вона тобі не потрібна. Таких же багато", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Седокова позує в екстра-міні сукні, ефектно розставивши при цьому ноги. Пікантні місця знаменитість вирішила прикрити руками, спокусливо поглядаючи в кадр.

Нагадаємо, що Седокова зганьбилася разом з коханцем прямо на зйомках.

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