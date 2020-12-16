Зірка "Фабрики зірок-3" Тетяна Воржева, яку порівнюють з американською актрисою Анджеліною Джолі, захопила фігурою в приспущеному вбранні

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Зимова Оленка на зв'язку" 🙌 🏻 спасибі всім за привітання😌. Впевнено рухаюся у свій новий рік», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Воржева позує в хустці й пальто на голе тіло, яке вирішила приспустити. Це стало причиною того, що в кадр потрапили пружні форми знаменитості.

Шанувальники красуні активно лайкали пост кумира, хоча і не наважилися його коментувати.

Як повідомлялося до цього, учасниця талант-шоу "Фабрика Зірок-3" Тетяна Воржева, яку називають Українською Анджеліною Джолі, заворожила зовнішністю в цікавому образі

Артистка одягла чорний піджак, по всій видимості, на білизну. Бретельки чорного ліфчика визирали з-під приспущеного одягу. Крім того, можна і помітити груди співачки.

На шиї зірки була велика прикраса-товста і блискучий ланцюг.

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