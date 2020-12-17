Українські підприємці зможуть отримати компенсацію у разі нового продовження карантину

Як пише Politeka.net, у ФОП, які не отримають "карантинні" вісім тисяч гривень до кінця грудня, буде можливість вимагати виплату в наступному році. Про це міністр економіки Ігор Петрашко розповів 17 грудня у програмі "Сніданок з 1+1".

Глава відомства звернув увагу, що поки підприємцям, які страждають через карантин, покладається лише одноразова виплата на період жорсткого карантину з 8 по 24 січня. У майбутньому виплати фінансової допомоги можуть відновити.

"Якщо локдаун буде продовжений, наприклад, в січні або березні, то виплати також будуть", – підкреслив представник Мінекономіки.

Він також пояснив, чому українцям встановили саме такий розмір компенсації. За словами Ігоря Петрашка, під час обговорення врахували "мінімалку" і середню зарплату, яка зараз становить 11,9 тисячі гривень, а також прогнозований період закриття підприємств.

"Крім того, проводили опитування і дискутували з асоціаціями щодо того, яка компенсацій могла б бути найбільш затребувана. Враховувалися і фінансові можливості", - додав міністр.

Раніше Мінекономіки продовжило з 21 до 31 Грудня термін оформлення компенсацій для ФОПів, які зазнають збитків через локдауну. При цьому більшу частину їх збираються видати до посилення карантину. Щоб отримати по вісім тисяч, підприємцям необхідно звернутися до Центрів зайнятості або оформити заявку на порталі "Дія".

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