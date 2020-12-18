Дружина 54-річного українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова показала спокусливе фото
26-річна дівчина поділилася новим знімком у своєму Instagram, пише Politeka.net.
"Одна з найулюбленіших фотографій», - зазначила дружина Віктора Павлика.
Катерина Репяхова показала чорно-біле фото, на якому вона приспустила з плечей наряд, але при цьому прикриває рукою груди.
Волосся дівчини зібрані, тільки один локон витончено спадає.
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Репяхова дивиться в кадр і злегка посміхається. Її очі підведені "стрілками".
У мережі оцінили фото і щедро обдарували дівчину компліментами.
"Яка ж краса», «Чарівна», "дуже красива", - пишуть коментатори.
Раніше Репяхова розкрила, як в їхньому сімейному житті розважається її 54-річний чоловік. Як з'ясувалося, співак відвідує парубочі вечори і веселиться з друзями в лазні.
На кадрах можна побачити, як Павлик в теплій куртці збирається йти, залишаючи свою дружину вдома одну.
"Відправляю чоловіка на парубочий вечір сьогодні. Погуляє без мене. Спочатку банька, звичайно ж, потім парубочий ... ти глянь!",- вимовляє Репяхова за кадром злегка незадоволеним тоном.
Нагадавши, Молода дружина Павлика відверто розповіла, як їй живеться з 54-річним співаком: «забороняє...».
Як повідомляла Politeka, Молода дружина Павлика розкрила, як 54-річний чоловік розважається без неї: «спочатку банька, потім...».
Також Politeka писала, що великі проблеми у Павлика і його молодої дружини, дівчина прямо в ліжку записала відеозвернення: "ми втратили...".