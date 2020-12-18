Тепер більше українців зможуть отримувати грошову допомогу з часткового безробіття

Про це інформує прес-служба президента.

Так, глава держави підписав закон, який передбачає внесення змін до законодавства у сфері соцзахисту населення під час карантину.

Згідно зі змінами, відтепер допомогу отримають ще більше людей.

Стали відомі наступні зміни в законодавстві:

право на допомогу по безробіттю застрахованим особам у разі втрати ними частини доходу через карантинні обмеження поширюється на громадян, які отримують від держави пенсійні виплати;

врегульовано питання, пов'язані з набуттям та підтвердженням особою статусу безробітного, а також отриманням допомоги по безробіттю на період дії обмежувальних заходів в Україні;

закон надає громадянам, звільненим з військової служби після участі в АТО/ООС, право на одноразове отримання ваучера, який можна використовувати для отримання послуг з перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями в пріоритетних видах економічної діяльності.

Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що в 2021 році планується створення спеціального фонду, кошти якого будуть спрямовані на боротьбу з китайським вірусом, фінансування вакцинації і підвищення зарплат медикам.

Отже, саме оклади медиків мають зрости на 30%.

Нагадавши, Мінекономіки розкрили важливий нюанс карантинних виплат

Як повідомляла Politeka, Карантинні 8 тисяч гривень: детальна інструкція від Мінекономіки

Також Politeka писала, що Оплачувати відпустку будуть за новими правилами, що скасували після рішення Кабміну