Українська телеведуча й зірка проекту «Фабрика зірок» Тетяна Воржева підкорила фанатів ідеальними формами в тісному боді
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.
"Всіх з Днем Святого Миколая", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фото Воржева позує в боді з відкритою спиною, демонструючи точену фігуру та ідеальний загар.
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"Чищу пір'ячко", - коротко підписаний другий знімок.
На ньому українська телеведуча позує напівсидячи, до непристойності задерши й без того тісне боді. Однак шанувальників красуня позбавила від можливості що-небудь сказати, розмістивши фотографії у себе в каруселі Stories.
Як ми розповідали до цього, зірка "Фабрики Зірок-3" Тетяна Воржева, яку порівнюють з американською актрисою Анджеліною Джолі, захопила фігурою в приспущеному вбранні
"Зимова Оленка на зв'язку" 🙌 🏻 спасибі всім за привітання😌. Впевнено рухаюся у свій новий рік», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Воржева позує в хустці і пальто на голе тіло, яке вирішила приспустити. Це стало причиною того, що в кадр потрапили пружні форми знаменитості.
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