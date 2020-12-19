Популярний український телеведучий Юрій Горбунов показав зворушливе фото з сином та розповів, як привітав його з Днем Святого Миколая

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Горбунова у соцмережі.

Так, телеведучий опублікував світлину, на якій він сидить разом із сином біля новорічної ялинки та тримає в руках машинку, яку подарував дитині на День Святого Миколая.

"Сподіваюсь, ви були чемними і замість різочки Святий Миколай приніс вам подарунки! Не знаю, як буде далі, але до сьогоднішнього дня Іван був дуже чемним, бо знав, що за ним спостерігає Святий Миколай. А як бути далі? Ким мотивувати дитину бути чемним? З святом всіх вас! Будьте здоровими і щасливими", - написав Горбунов.

На другій світлині телеведучий позує вже без дитини та тримає у руках подарункові коробки.

В коментарях фоловери зазначили, що син українського телеведучого дуже швидко подорослішав.

"Пупсики", "Який малюк вже великий. Зі святом вашу родину", "Супер тато", "Зі святом вас всіх", "Зі святом Святого Миколая", - пишуть у коментарях.

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