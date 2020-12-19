Американська супермодель Белла Хадід, яка є ангелом Victoria's Secret, вразила розкішною фігурою в облягаючому боді
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці зірки в Instagram.
"Спеціально від Calvin Klein для великого..." - йдеться в повідомленні.
На опублікованих фотографіях Белла Хадід позує в різних купальниках, демонструючи апетитну фігуру у всій красі. На одній з фотографій видно, що купальник моделі мокрий, що додало знімку особливої пікантності.
Комаров, партнер Саніної, Лілія Ребрик та інші знайшли своє кохання на "Танцях з зірками": фото найкрасивіших пар
Жінку таксиста зарізали під Одесою, поліція затримала злочинців: "хлопцям по 17 і 18 років"
Похорони легендарного Валентина Гафта обернулися ганебним скандалом: "Ви з глузду з'їхали?
Постаріла Ротару не змогла приховати глибоких зморшок без фотошопу, кадри закулісся: "Бідна, говорить вже ледь-ледь"
"Позаземні вигини, Белла", "ти неймовірна, як завжди", "божественна краса«," чорт! Я закохався в тебе", " вау, це реально дуже круто», «настільки ідеальна, що навіть повірити складно», «вау, крута», - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що Белла Хадід, яка є ангелом Victoria's Secret, вразила ідеальними вигинами в сміливому міні
"Незадовго до того, як ми продали мої розфарбовані мною черевики. Це було у квітні, коли цвіли всі мої улюблені дерева .... пощастило мені ....» ,- йдеться в повідомленні.
На опублікованих фотографіях Белла Хадід позує в сміливому міні і ТОПі, який ефектно підкреслює її пружні форми. Поруч з красунею видно кінь і поні, а сама Хадід позує явно без білизни.
Нагадавши, Белла Хадід з "Victoria's Secret" змусила милуватися собою в одних трусиках
А ще Politeka писала, що Белла Хадід з "Victoria's Secret" засунула свої "персики" в занадто маленький купальник
Також Politeka повідомляла, що Белла Хадід в одних трусиках і чоботях сіла перед камерою, ледве прикривши пікантні місця рукою