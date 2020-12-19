Американська супермодель Белла Хадід, яка є ангелом Victoria's Secret, вразила розкішною фігурою в облягаючому боді

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці зірки в Instagram.

"Спеціально від Calvin Klein для великого..." - йдеться в повідомленні.

На опублікованих фотографіях Белла Хадід позує в різних купальниках, демонструючи апетитну фігуру у всій красі. На одній з фотографій видно, що купальник моделі мокрий, що додало знімку особливої пікантності.

"Позаземні вигини, Белла", "ти неймовірна, як завжди", "божественна краса«," чорт! Я закохався в тебе", " вау, це реально дуже круто», «настільки ідеальна, що навіть повірити складно», «вау, крута», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що Белла Хадід, яка є ангелом Victoria's Secret, вразила ідеальними вигинами в сміливому міні

"Незадовго до того, як ми продали мої розфарбовані мною черевики. Це було у квітні, коли цвіли всі мої улюблені дерева .... пощастило мені ....» ,- йдеться в повідомленні.

На опублікованих фотографіях Белла Хадід позує в сміливому міні і ТОПі, який ефектно підкреслює її пружні форми. Поруч з красунею видно кінь і поні, а сама Хадід позує явно без білизни.

Нагадавши, Белла Хадід з "Victoria's Secret" змусила милуватися собою в одних трусиках

А ще Politeka писала, що Белла Хадід з "Victoria's Secret" засунула свої "персики" в занадто маленький купальник

Також Politeka повідомляла, що Белла Хадід в одних трусиках і чоботях сіла перед камерою, ледве прикривши пікантні місця рукою