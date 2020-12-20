Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, влаштувала незвичайний сеанс читання

Дівчина вже кілька років активно займається в спортзалі, бере участь в різних конкурсах і активно мотивує користувачів соціальної мережі Instagram займатися також активно, як і вона сама. Завдяки видатній фігурі, Сьюзі не страждає від нестачі уваги.

Кожен день сотні шанувальників розпитують зірку про її життя і будні, тому Кортез почала ділитися особистими кадрами в профілі частіше. Такі фото також з'являються і на фан-акаунтах. Як видно на знімку, Кортез взагалі не приховує тіло, а бікіні з одних тільки ниточок навряд чи можуть приховати інтимні місця дівчини.

Втім, Кортез це не турбує, адже вона вважає, що її сідниці є її великою гордістю.

"Ви дуже добре вмієте інтригувати, спасибі🔥; всі відразу захопилися😘 🇩 🇴 🇩 🇴; стежте за гарячим контентом цієї дівчини і будете завжди в інтригах🔥; ця видобуток дуже сильна; спокусливі інтелектуальні булочки; досить бути такою зухвалою😍; з цією ... здобиччю я б...! Вмійте зупинятися; скільки не дивлюся, все одно дивовижна".

Довгі роки дівчина тренувалася, щоб отримати розкішне, підтягнуте і спортивне тіло. А нещодавно Сьюзі навіть заявила, що в 2021 році поїде на спортивні змагання для бодібілдерів.

Тепер дівчина почала готуватися старанніше, шанувальники ж захоплюються завзятістю красуні і показують її пікантні фото.

Цього разу на кадрі видно, як Кортез приміряла червоне бікіні з глибоким декольте і вирізами на талії. Завдяки оригінальному дизайну купальника спортсменка стала виглядати ще більш розкуто.

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